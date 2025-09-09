நம்பி ஏமாறுபவர்கள் இந்த ராசிக்காரர்கள்!

மக்கள் பிறரை முட்டாளாக்க முயற்சிக்கும் உலகில் அவர்கள் எவ்வாறு கவனமாக இருக்க முடியும் என்பதைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.
ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாகும் ராசிக்காரர்கள்..
உண்மையில்லாத விஷயங்களை நம்புவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ள ராசிகள் மீனம், துலாம், கடகம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் ஆவர்.
1. மீன ராசி - கட்டத்தில் கடைசி ராசியாகும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் பெரும்பாலும் கனிவானவர்கள், கற்பனைத் திறன் கொண்டவர்கள், மற்றவர்களைப் புரிந்து கொள்வதில் வல்லவர்கள். ஆனால் சில நேரங்களில் அவர்களின் கருணை மற்றவர்களை மிக எளிதாக நம்ப வைக்கும். யாரோ ஒருவர் பொய் சொல்கிறார்கள் அல்லது ஏமாற்ற முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதற்கான அறிகுறிகளை அவர்கள் புறக்கணிக்கலாம். ஏனென்றால் அவர்கள் மக்களைப் பற்றிச் சிறந்ததை நம்ப விரும்புகிறார்கள். மேலும், மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கனவு உலகங்களுக்குள் தப்பிக்க விரும்புவார்கள், இது உண்மை இல்லாத விஷயங்களை நம்புவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளது.
2. துலாம் ராசி - இந்த ராசியினர் எப்போதும் விஷயங்கள் நியாயமாகவும் அமைதியாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள். அவர்கள் ஒரு சூழ்நிலையின் இரு பக்கங்களையும் பார்ப்பதில் திறமையானவர்கள், ஆனால் இது நேர்மையற்றவர்கள் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடும். துலா ராசிக்காரர்கள் வாதிடுவதை விரும்புவதில்லை, அதனால் ஏதாவது தவறாகத் தோன்றும்போது அவர்கள் புறக்கணிக்கக்கூடும், ஏனெனில் அவர்கள் சண்டையைத் தொடங்க விரும்ப மாட்டார்கள். இது அவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்பும் மக்களுக்கு எளிதான இலக்குகளாக மாற்றும்.
3. கடக ராசி - பொதுவாக தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை மிகவும் அக்கறையுடன் பாதுகாப்புடனும் நடத்துகிறார்கள். மற்றவர்களைக் கவனித்துக் கொள்வதில் சிறந்தவர்கள், ஆனால் சில நேரங்களில் அவர்கள் அதிகமாக அக்கறை காட்டுகிறார்கள். யாராவது பொய் சொல்லும்போது அல்லது தங்கள் குடும்பத்தை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க விரும்புவதால் அவர்களைப் பயன்படுத்தும்போது அவர்கள் புறக்கணிக்கக்கூடும். கடக ராசிக்காரர்கள், மற்றவர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தும்போது, இவர்களின் உணர்வுகளைப் பற்றிக் கவலைப்படாதவர்களால் இவர்கள் எளிதாக ஏமாற்றிவிடக்கூடும்.
4. தனுசு ராசி - ஆராய்ந்து மகிழ்வதை விரும்புகிறவர்கள். எப்போதும் அடுத்த பெரிய சாகசத்தைத் தேடுபவர்கள், இது உண்மையாக இருக்க முடியாத அளவுக்கு நன்றாகத் தோன்றும் விஷயங்களை நம்பவும் அவர்களைத் தூண்டும். தனுசு ராசிக்காரர்கள் நம்பிக்கையானவர்கள். மக்களைச் சிறந்தவர்களாக நினைப்பார்கள். அதனால் அவர்களை யாராவது ஏமாற்ற முயற்சிக்கும்போது அது அவர்களுக்கே தெரியாமல் போகலாம். இந்த ராசியினர் உலகத்தை ஒரு மகிழ்ச்சியான இடமாகக் காண விரும்புகிறார்கள், இது அவர்களை மோசடிகள் மற்றும் பொய்களுக்கு எளிய இலக்காக மாற்ற வழிவகுக்கும்.
மேற்சொன்ன இந்த ராசிக்காரர்கள் உண்மையில்லாத விஷயங்களை நம்புவதற்கு அதிக வாய்ப்பிருந்தாலும், அனைத்து ராசியினரும் மற்ற ராசிக்காரர்களிடம் கவனமாக இருப்பது முக்கியம். எந்த ராசிக்காரர்களும், தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றால் ஏமாற்றப்படலாம்.
புத்திசாலியாக இருப்பதன் மூலமும், அவர்களின் உள்ளுணர்வைக் கேட்பதன் மூலம், எப்போது வேண்டாம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்பதை அறிந்துகொள்வதன் மூலமும், எல்லோரும் நேர்மையாக இல்லாத இந்த உலகில் எவரும் முட்டாளாக்கப்படுவதில் இருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம்.
புதன் மற்றும் சுக்கிரன் சூரியனுக்கு அருகில் வருவதால், அவை எப்போதும் அஸ்தங்கம் அடைகின்றன. சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் கிரகம் புதன் என்பதால், பொதுவாகவே இது சுமார் 70 சதவீத பிறப்பு ஜாதகத்திலும் அஸ்தங்கம் அடைந்தே காணப்படும். புதன் நேர்கதியில் 14 பாகை வித்தியாசத்திலும், வக்ர கதியில் 12 பாகை வித்தியாசத்திலும் சூரியனுக்கு முன்பின் ராசிகளில் அஸ்தங்கம் அடைவார்.
மேலும் ஒருவரின் ஜாதகத்தில், புதன் அஸ்தங்கம் அடைந்தவர்களும், அவர்தம் அறிவுத் திறன் தவறான / வெற்று கர்வத்தால் தடுமாற்றம் ஏற்படும். அதிக தன்னம்பிக்கையால் காரியங்கள் செயல் இழந்து விடும். எளிதாக இவர் ஏமாறவே செய்வார் / பிறரால் ஏமாற்றப்படுவார்.
அஷ்டவர்கம் எனும் ஜோதிட கணிதம் மூலம் இதனைச் சொல்லவேண்டுமானால், லக்கினத்தை விட 4 ஆம் இடம் அதிக பரல் பெற்றிருப்பின் அவர் அறிவு சொல்படி நடப்பவர் எதனையும் தாம் அறிந்த புரிந்த அறிவு சார்ந்து முடிவெடுப்பதால், இவரின் முடிவுகள் நியாயம் இல்லாமல் போகும். அது ஏமாற்றத்தைத் தருவதாக இருக்கவே செய்யும். அதே சமயம் நான்காம் இடத்தை விட லக்கனத்தில் அதிக பரல் பெற்றிருக்கும் ஒரு நபர் ஆத்மா சொல்படி நடப்பார், அதனால் அவர் எடுக்கும் முடிவுகளில் நியாயம் இருக்கவே செய்யும், யாரிடமும் ஏமாற்றம் அவ்வளவு எளிதாக அடையமாட்டார்.
"ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்.. அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல.. பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்."
தொடர்புக்கு : 98407 17857 / 91502 75369
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.