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தினப் பலன்கள்

துலாம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026)

துலாம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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துலாம் - துலாம்

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 5:18 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று உற்றார்-உறவினர்களிடம் சற்று விட்டுக்கொடுத்து நடந்து கொள்வது நல்லது. உத்தியோகஸ்தர்கள் வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல், டென்ஷனை சந்திப்பீர்கள். உங்களின் திறமைக்கேற்ற உயர்வுகளும் தாமதப்படும். பிறர் செய்யும் தவறுகளுக்கும் நீங்களே பொறுப்பேற்க நேரிடுவதால் வேலைப்பளு அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, ஊதா

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 4, 6

Summary

துலாம் இன்றைய ராசி பலன் (09.08.2026 | Thulam Rasipalan Today | Libra Horoscope Today Tamil

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