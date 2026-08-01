மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று வாய்ப்புக்கள் தேடிவந்து கதவைத் தட்டும். சேமிப்புகள் பெருகும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டிவரும். மனைவி, பிள்ளைகளாலும் மருத்துவச்செலவுகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 4, 6
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (28.08.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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