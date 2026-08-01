மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று உங்களின் பலம் குறைந்து எதிரிகளின் பலம் அதிகரிக்கும். சுபகாரிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கொடுக்கல்- வாங்கலில் சரளநிலை இருந்தாலும் கொடுத்த கடன்களை வசூலிப்பதில் தடைகள் ஏற்படும். பெண்கள் பிறரிடம் எந்தப்பொருளையும் இரவல் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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