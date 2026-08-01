விருச்சிகம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026)
விருச்சிகம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
விருச்சிகம் - விருச்சிகம்
இன்று வாய்ப்புகளை நழுவ விடாமல் பாதுகாத்துக்கொள்வது உத்தமம். பணம் பலவழிகளில் தேடிவந்து உங்கள் பாக்கெட்டை நிரப்பும். பொன், பொருள், ஆடை, ஆபரணம் சேரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். மாணவர்கள் எதிலும் சுறு சுறுப்புடன் இருப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்: 1, 6
Summary
விருச்சிகம் இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026) | Viruchigam Rasipalan Today | Scorpio Horoscope Today in Tamil
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