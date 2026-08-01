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கும்பம் - இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026)

கும்பம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

கும்பம் daily predictions

கும்பம் - கும்பம்

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 12:00 am IST

இன்று உடல்நிலை சற்றே சோர்வாக அமையும். பூர்வீக சொத்து சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளில் இழுபறி நிலையே நீடிக்கும். புத்திரவழியில் சில மனசஞ்சலங்கள் தோன்றும். நெருங்கியவர்களை அனுசரித்துச்செல்வது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 9

Summary

கும்பம் இன்றைய ராசி பலன் (28.08.2026) | Kumbam Rasipalan Today | Aquarius Horoscope Today Tamil

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