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தினப் பலன்கள்

ரிஷபம் - இன்றைய ராசி பலன் (24.07.2026)

ரிஷபம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :24 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இன்று மாணவர்களுக்கு கல்வியை பற்றிய கவலை உண்டாகும். தடையை தாண்டி முன்னேற முயற்சிப்பீர்கள். உடல்நலனைப் பொறுத்தமட்டில் உஷ்ண சம்பந்தமான நோய் உண்டாகலாம். எதிர்பார்த்த காரிய வெற்றி உண்டாகும். மனோ பலம் கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 5, 9

Summary

ரிஷபம் இன்றைய ராசி பலன் (24.07.2026) | Rishabam Rasipalan Today | Taurus Horoscope Today Tamil

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