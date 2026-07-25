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தினப் பலன்கள்

மகரம் - இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026)

மகரம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மகரம் - மகரம்

Updated On :25 ஜூலை 2026, 12:00 am IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று தன்னம்பிக்கை வளரும். பணவரவு திருப்தி தரும். வாய்க்கு ருசியான உணவு கிடைக்கும். வாக்கு வன்மை அதிகரிக்கும். சொன்ன சொல்லை காப்பாற்றுவீர்கள். ஆனாலும் தேவையற்ற வீண் பேச்சுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. அறிவுத்திறன் அதிகரிக்கும். பெயருக்கும், புகழுக்கும் பங்கம் வரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை, பிரவுன்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 6

Summary

மகரம் இன்றைய ராசி பலன் (25.07.2026) | Magaram Rasipalan Today | Capricorn Horoscope Today in Tamil

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