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தினப் பலன்கள்

மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:10 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று சிலருக்கு வீடு, மனை, வண்டி, வாகனம் போன்றவற்றை வாங்கக்கூடிய யோகம் ஏற்படும். நினைத்த காரியங்கள் நினைத்தபடி நிறைவேறி மன நிம்மதியையும், உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு யாவும் கிடைக்கப்பெறும். கணவன், மனைவிக்கிடையே வீண் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, வெள்ளை

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 7

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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