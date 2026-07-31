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தினப் பலன்கள்

தனுசு - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

தனுசு - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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தனுசு - தனுசு

Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:19 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று எந்த காரியத்தையும் கடின பிரயாசைக்கு பிறகே செய்ய வேண்டி இருக்கும். தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளைத் தவிர்த்தால் ஓரளவுக்கு முன்னேறமுடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்குக் குறைவிருக்காது. மாணவர்கள் கண்டிப்பாக கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்துவதே நல்லது.

அதிர்ஷ்டநிறம்: மஞ்சள், ஊதா

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 1, 5, 7

Summary

தனுசு இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Dhanusu Rasipalan Today | Sagittarius Horoscope in Today Tamil

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