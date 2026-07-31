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தினப் பலன்கள்

மீனம் - இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026)

மீனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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மீனம் - மீனம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 6:23 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

இன்று திருமண சுபகாரிய முயற்சிகளை சில காலம் தள்ளிவைப்பது நல்லது. தொழில், வியாபாரம் செய்பவர்கள் சாதகமான நற்பலனைப் பெறுவார்கள். எதிர்பார்க்கும் கடனுதவிகள் கிடைக்கப்பெற்று தொழிலை அபிவிருத்திச் செய்யமுடியும். கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்புகள் தேடிவந்தாலும் பணவரவில் சில தடைகளும் நிலவும்.

அதிர்ஷ்டநிறம்: பச்சை, மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 2, 4

Summary

மீனம் இன்றைய ராசி பலன் (01.08.2026) | Meenam Rasipalan Today | Pisces Horoscope Today Tamil

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