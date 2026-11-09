மேஷம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026)
மேஷம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பயணங்களால் பலன் உண்டு. எதிலும் துடிப்புடனும் ஈடுபாட்டுடனும் இயங்குவீர்கள். எளிதில் உணர்ச்சிவசப்படுவீர்கள். உங்கள் கடமையிலும் காரியத்திலும் கண்ணாக இருப்பீர்கள். சோம்பலை விரும்ப மாட்டீர்கள். எந்த வேலையையும் முதல் முறையிலேயே முடிக்க வேண்டும் என நினைப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்: 5
Summary
மேஷம் இன்றைய ராசிபலன் (10.11.2026) | Mesham Rasipalan Today | Aries Horoscope Today in Tamil
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