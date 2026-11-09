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மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

daily predictions
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இன்று தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்காக பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். சொத்து விவகாரங்களில் நிலவிய வில்லங்கம் விலகும். சமுதாயத்தில் உயர்ந்த பதவிகளையும் பெறுவீர்கள். உங்களை மூத்த சகோதர, சகோதரிகளுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டியிருக்கும். சிறிய முதலீட்டிலும் பெரிய வெற்றிகளைக் காண்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் மஞ்சள்

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (10.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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