மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (10.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்காக பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். சொத்து விவகாரங்களில் நிலவிய வில்லங்கம் விலகும். சமுதாயத்தில் உயர்ந்த பதவிகளையும் பெறுவீர்கள். உங்களை மூத்த சகோதர, சகோதரிகளுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டியிருக்கும். சிறிய முதலீட்டிலும் பெரிய வெற்றிகளைக் காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெளிர் மஞ்சள்
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (10.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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