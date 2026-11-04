மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (05.11.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிர்கால நோக்கங்களை கருத்தில் கொண்டு உழைக்கத் தயாராகிவிடுவீர்கள். உங்களின் பொறுமையான செயல்பாடுகள் நல்ல பலனை அளிக்கும். எந்த முதலீடு பற்றியும் வாழ்க்கைத் துணையுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கவும். திடீர் கலகங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். பேச்சில் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 9, 3
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (05.11.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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