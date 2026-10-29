மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (30.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பணவரத்து எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதலாக வரும். பேச்சின் இனிமை சாதூர்யத்தால் எடுத்த காரியத்தை திறம்பட செய்து முடிப்பீர்கள். எதிலும் கவனமாக இருப்பது நல்லது. அக்கம்பக்கத்தினரிடம் சில்லறை சண்டைகள் உண்டாகலாம். எதையும் சமாளிக்கும் மனநிலை ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (30.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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