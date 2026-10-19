மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (20.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று நண்பர்கள் மூலம் நன்மை உண்டாகும். தன்னம்பிக்கையுடன் துணிச்சலாக எதிலும் ஈடுபட்டு வெற்றி காண்பீர்கள். எதிர்பாராத செலவு உண்டாகும். இரவு பகலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும். அடுத்தவர் வேலையையும் தானே செய்யும் நிலை உருவாகும். எனினும் உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, அடர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (20.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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