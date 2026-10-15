மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (16.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று பண பற்றாக்குறை ஏற்படலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் கூடுதலான லாபம் கிடைக்க பாடுபடுவார்கள். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளிடம் கவனமாக நடந்து கொள்வது நன்மை தரும். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள் அலைய வேண்டி இருக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், சிவப்பு
அதிர்ஷ்ட எண்: 2, 3
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (16.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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