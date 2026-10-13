மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (14.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று சக பணியாளர்கள் மூலம் உதவியும் கிடைக்க பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் உற்சாகம் இருக்கும். மற்றவர்கள் உங்களை அனுசரித்து செல்வார்கள். கணவன், மனைவிக் கிடையே மகிழ்ச்சியான நிலை காணப்படும். பிள்ளைகள் துணையால் மருத்துவ செலவு ஏற்படலாம். பேச்சின் இனிமை சாதூரியத்தால் எளிதில் காரியங்கள் கைகூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், பச்சை
அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 9
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (14.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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