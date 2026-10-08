மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (09.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று வாழ்வில் முன்னேற்றம் காண்பதில் ஆர்வம் உண்டாகும். மனதில் உற்சாகம் ஏற்படும். பேச்சின் இனிமை சாதுர்யம் இவற்றால் எடுத்த காரியங்கள் சாதகமாக முடிய உதவும். அடுத்தவர் பிரச்சனைகளில் தலையிடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை, நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 8
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (09.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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