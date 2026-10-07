ஹைக்கூ டிரைலர்!
ஏகன் நடிப்பில் ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
ஏகன் நடிப்பில் ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
படத்தில் ஸ்ரீதேவி, ஃபெமினா ஜார்ஜ், அருண் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். பெண்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் ஒரே ஆண் மாணவனுக்கு இரண்டு காதல்கள் அமைவதுபோல் கதை எழுதப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 23 ஆம் தேதி வெளியாகும் இந்த படத்தின் டிரைலரை படக்குழுவினர் இன்று வெளியீட்டுள்ளனர்.
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