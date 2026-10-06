ஏகன் நடித்த ஹைக்கூ டிரைலர்!
நடிகர் ஏகன் நடித்த ஹைக்கூ திரைப்பட டிரைலர்....
நடிகர்கள் ஏகன், ஸ்ரீதேவி, ஃபெமினாஜார்ஜ்
நடிகர் ஏகனின் ஹைக்கூ திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ஏகன் இயக்குநர் யுவராஜ் சின்னச்சாமி கூட்டணியில் உருவான ஹைக்கூ திரைப்படம் கல்லூரி கால காதல் கதையாக உருவாகியுள்ளது. பெண்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் ஒரே ஆண் மாணவனுக்கு இரண்டு காதல்கள் அமைவதுபோல் கதை எழுதப்பட்டுள்ளது.
இதில், நடிகர்கள் ஸ்ரீதேவி, ஃபெமினா ஜார்ஜ், அதிர்ச்சி அருண் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். விஷன் சினிமா ஹவுஸ் இதனைத் தயாரித்துள்ளது. அக். 23 ஆம் தேதி வெளியாகும் இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
haiko movie trailer out now starring by aegan
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