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மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (02.10.2026)

மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?

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இன்று அடுத்தவர்கள் பேச்சை கேட்டு எதிலும் ஈடுபடாமல் இருப்பது நன்மை தரும். வீண் அலைச்சலும், செலவும் உண்டாகலாம் கவனம் தேவை. கடன் பிரச்சனை தீரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். எதிர்பார்த்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்க கூடுதலாக உழைக்க வேண்டி இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம், சிவப்பு

அதிர்ஷ்ட எண்கள்: 3, 5, 7

Summary

மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (02.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil

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