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காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்! வங்கிகளுக்கு சனிக்கிழமைதோறும் விடுமுறையா? மத்திய அரசு மறுப்புதென்மேற்கு பருவமழை 13% குறைவு, பருவநிலை மாற்றமே காரணம்! - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்மாதத்தில் முதல் நாள்... பங்குச் சந்தை சரிவுடன் தொடக்கம்!ஆசிரியர் சிறப்பு தகுதித் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி!இடைத்தேர்தலில் ஓட்டுக்கு அதிக பணம் கொடுப்பது தவெகதான்! பெ. சண்முகம்சிவாஜி கணேசன் நூற்றாண்டு பிறந்தநாள் விழா! அரசு மீது நம்பிக்கை - பிரபுதங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்தது! இன்றைய நிலவரம் (அக். 1)சென்னையில் டெங்கு பாதிப்பு 2 மடங்கு அதிகரிப்பு!சிவாஜி கணேசன் பிறந்தநாள்: தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை!

காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி!

காஸா மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் கொல்லப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 74,000-ஐ கடந்தது...

israel attacks death toll increased

காஸாவில்.... - கோப்புப் படம் | AP

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காஸா மீதான இஸ்ரேலின் தொடர் தாக்குதல்களால், அங்கு கொல்லப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 74,000-ஐ கடந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காஸாவில், பாலஸ்தீன ஹமாஸ் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இஸ்ரேல் ராணுவத்துக்கும் இடையே அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்மொழிந்த போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் கடந்த 2025 அக்டோபர் மாதம் அமல்படுத்தப்பட்டது.

இருப்பினும், ஹமாஸ் படைகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எனக் கூறி அங்குள்ள மக்கள் குடியிருப்புகள் மற்றும் அகதிகள் முகாம்களின் மீது இஸ்ரேலிய ராணுவம் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றது.

இந்த நிலையில், காஸாவில் கடந்த 2023 அக்டோபர் 7 முதல் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதல்களால் இதுவரைக் கொல்லப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 74,040 ஆக அதிகரித்துள்ளதாக, காஸாவின் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இத்துடன், கடந்த 2023 முதல் இஸ்ரேல் தாக்குதல்களால் படுகாயமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 1,75,168 ஆக அதிகரித்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

இதில், கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மட்டும் காஸா மீதான இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களால் 8 பேர் கொல்லப்பட்டதுடன், 26 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாகவும் காஸா நிர்வாகம் இன்று (அக். 01) அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 2025 அக்டோபரில் போர்நிறுத்தம் கொண்டுவரப்பட்டதற்குப் பிறகான இந்த ஓராண்டு காலத்தில் மட்டும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 1,439 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

death toll from Israel's ongoing attacks on Gaza has surpassed 74,000.

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