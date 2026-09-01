மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று மனதில் மகிழ்ச்சியான எண்ணங்கள் தோன்றும். திடீரென்று அவசர முடிவை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நட்பு, உறவினர்களிடம் சுமூகமான நிலை நீடிக்கும். உல்லாச பயணம் செல்லும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு, வெளிர் நீலம்
அதிர்ஷ்ட எண்: 5, 6
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி பலன் (29.09.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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