முதல்வர் எந்த முகத்தை வைத்துக்கொண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றி பேசுகிறார்? - இபிஎஸ் கேள்வி!
எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றி முதல்வர் விஜய் பேசுகிறார் என இபிஎஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது குறித்து...
முதல்வர் விஜய் | எடப்பாடி பழனிசாமி - கோப்புப் படம்
எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றி முதல்வர் விஜய் பேசுகிறார் என அதிமுக பொதுச்செயலர் எடப்பாடி பழனிசாமி திங்கள்கிழமை (செப். 28) தெரிவித்துள்ளார்.
மதுராந்தகம் பகுதியில் ஒரு மாற்றுத் திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை ஆளாகியிருக்கும் சம்பவத்தைக் குறிப்பிட்ட அவர் இவ்வாறு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
தனது ஆட்சியில் பெண்கள் பாதுகாப்பு சிறப்பாக இருப்பதாக இன்றைய முதல்வர் வாய்கிழிய பேசிய பிரசாரக் கூட்ட மேடையின் பந்தலைப் பிரிப்பதற்குள்ளேயே மதுராந்தகம் பகுதியில் ஒரு மாற்றுத் திறனாளி சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை ஆளாகியிருக்கும் அவலம் அரங்கேறி இருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.
மதுராந்தகம் அருகே கொங்கரை பகுதியில் 5 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாற்றுத் திறனாளி சிறுமி, வீடு புகுந்து பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு சிறுமிக்கு தனது சொந்த வீட்டிலேயே பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு பொல்லாத ஆட்சியை நடத்தும் இன்றைய முதல்வர், எந்த முகத்தை வைத்துக் கொண்டு பெண்கள் பாதுகாப்பைப் பற்றி பேசுகிறார்?
“அண்ணன், தாய் மாமன்” என்று தனக்கு ப்ராண்டிங் (Branding) செய்துகொள்ளும் இந்த நடிப்பு முதல்வர், பாதிக்கப்பட்ட இந்த சிறுமிக்கு அண்ணனாகவோ, தாய் மாமனாகவோ இருந்தால் இப்படி ஒரு நிகழ்வை நடக்க விட்டிருப்பாரா? ஆட்சி என்பது கவர்ச்சியான வார்த்தைகளால் நடத்துவது அல்ல; ஆட்சி என்பது செயல்!
மதுராந்தகத்தில் மீண்டும் தேர்தல் பிரசாரம் என்ற பெயரில் கால் வைக்கப் போகும் முதல்வர், இது போன்ற கொடூர சம்பவங்களுக்கான விளக்கத்தை அளிப்பாரா? அல்லது, வழக்கம் போல பிற கட்சிகளை நோக்கி வெறும் காற்றில் வாள் சுழற்றுவது மட்டும் தானா? ரீல்ஸ் கண்டெண்ட்க்காக மட்டுமே ஆட்சியை நடத்தி, செயலில் எதுவும் இல்லாத, தமிழகப் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்துள்ள இன்றைய பொய்க்கால் குதிரை அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம்.
மதுராந்தகம் சிறுமி பாலியல் வழக்கில் தொடர்புள்ள குற்றவாளிகள் அனைவர் மீதும் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இந்த அரசை வலியுறுத்துகிறேன் என்று பழனிசாமி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
à®¤à®©à®¤à¯ à®à®à¯à®à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®ªà¯à®£à¯à®à®³à¯ à®ªà®¾à®¤à¯à®à®¾à®ªà¯à®ªà¯ à®à®¿à®±à®ªà¯à®ªà®¾à® à®à®°à¯à®ªà¯à®ªà®¤à®¾à® à®à®©à¯à®±à¯à®¯ à®®à¯à®¤à®²à¯à®µà®°à¯ à®µà®¾à®¯à¯à®à®¿à®´à®¿à®¯ à®ªà¯à®à®¿à®¯ à®ªà®¿à®°à®à¯à®à®¾à®°à®à¯ à®à¯à®à¯à® à®®à¯à®à¯à®¯à®¿à®©à¯ à®ªà®¨à¯à®¤à®²à¯à®ªà¯ à®ªà®¿à®°à®¿à®ªà¯à®ªà®¤à®±à¯à®à¯à®³à¯à®³à¯à®¯à¯ à®®à®¤à¯à®°à®¾à®¨à¯à®¤à®à®®à¯ à®ªà®à¯à®¤à®¿à®¯à®¿à®²à¯ à®à®°à¯ à®®à®¾à®±à¯à®±à¯à®¤à¯ à®¤à®¿à®±à®©à®¾à®³à®¿ à®à®¿à®±à¯à®®à®¿ à®ªà®¾à®²à®¿à®¯à®²à¯ à®µà®©à¯à®à¯à®à¯à®®à¯ à®à®³à®¾à®à®¿à®¯à®¿à®°à¯à®à¯à®à¯à®®à¯ à®à®µà®²à®®à¯ à®à®°à®à¯à®à¯à®±à®¿ à®à®°à¯à®ªà¯à®ªà®¤à¯ à®à®¤à®¿à®°à¯à®à¯à®à®¿ à®à®³à®¿à®à¯à®à®¿à®±à®¤à¯.â¦ pic.twitter.com/5QqvVIJhwr— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) September 28, 2026
Summary
AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswami asked on Monday (Sept. 28) with what face Chief Minister Vijay speaks about women's safety.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.