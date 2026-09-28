ஆசிய விளையாட்டு: 10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் வெள்ளி வென்றார் குல்வீர் சிங்!
10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் குல்வீர் சிங் வெள்ளி வென்றுள்ளது குறித்து...
குல்வீர் சிங். - படம் - பிடிஐ
10,000 மீட்டரை தொடர்ந்து 1,500 மீட்டரிலும் குல்வீர் சிங் வெள்ளி வென்று சாதனையப் படைத்துள்ளார்.
ஜப்பானின் நாகோயாவில் 20-ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்தத் தொடரில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா, தாய்லாந்து உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 11,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, ஆண்களுக்கான 1,500 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரரான குல்வீர் சிங் 3 நிமிடங்கள் 36.72 விநாடிகளில் தனது இலக்கை நிறைவு செய்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
ஏற்கெனவே 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திலும் குல்வீர் சிங் வெள்ளி வென்றதன்மூலம் நடப்பாண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கான இரண்டாவது வெள்ளிப் பதக்கத்தை அவர் கைப்பற்றியுள்ளார்.
நடப்பாண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டு புள்ளிப்பட்டியலில் மொத்தம் 45 பதக்கங்களுடன் இந்தியா 12 ஆவது இடத்திலும் 229 பதக்கங்களுடன் சீனா முதல் இடத்திலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
After the 10,000 meters, Kulveer Singh has achieved a feat by winning silver in the 1,500 meters as well.
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