The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
அமெரிக்காவில் சீன அதிபர்: விமான நிலையம் சென்று வரவேற்றார் டிரம்ப்!ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டுத் திட்டத்தால் மக்களின் மருத்துவச் செலவு குறைந்தது- பிரதமா் மோடிஐ.நா.வில் மீண்டும் காஷ்மீா் பிரச்னையை எழுப்பிய துருக்கி அதிபா் டெங்கு தடுக்க பள்ளிகளில் தொடா் தூய்மைப் பணிகள்: கல்வித் துறை உத்தரவு காஷ்மீா் குறித்து இஸ்லாமிய நாடுகள் கருத்து: இந்தியா நிராகரிப்பு தடை செய்யப்பட்ட பொருள்கள் விற்பனை- அமேசான் உள்ளிட்ட இணையவழி வா்த்தக நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை கர்நாடகம்: ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏ திடீர் ராஜிநாமா; தொகுதியை வறட்சிப் பகுதியாக அறிவிக்காததால் அதிருப்தி தோ்தல் ஆணையா்கள் கருத்து மோதலா? ஆணையம் விளக்கம்

ஆசிய விளையாட்டு: வூஷூ போட்டியில் வெள்ளி வென்றார் இந்தியாவின் ரோஷிபினா!

ஆசிய விளையாட்டு வூஷூ போட்டியில் இந்தியாவின் ரோஷிபினா வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றதைப் பற்றி...

ரோஷிபினா தேவி.

Published On :

ஆசிய விளையாட்டு வூஷூ போட்டியில் இந்தியாவின் ரோஷிபினா தேவி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயாவில், ஆசிய விளையாட்டு 20-வது தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தத் தொடரில் இந்தியா, ஜப்பான், சீனா, தென்கொரியா, தாய்லாந்து உள்பட 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுமார் 11,000 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

பெண்களுக்கான 60 கிலோ வூஷூ இறுதிப்போட்டி வியாழக்கிழமை (செப். 24) காலை நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் சீன வீராங்கனை ஜாங் சியாயுயிடம் போராடி தோல்வி அடைந்த இந்திய வீராங்கனை ரோஷிபினா தேவி.

இரண்டு சுற்றுகளிலும் 5-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்ற சீன வீராங்கனை ஜாங் சியாயு மொத்தத்தில் 10-0 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று தங்கப்பதக்கத்தையும், 2-ஆவது இடத்தை பிடித்த ரோஷிபினா வெள்ளிப்பதக்கத்தையும் தன்வசப்படுத்தினர்.

தங்கத்தைத் தவறவிட்டிருந்தாலும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மூன்று பதக்கங்களை வென்ற வூஷூ வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் ரோஷிபினா பெற்றுள்ளார்.

மணிப்பூர் மாநிலம் விஷ்ணுபூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவரான ரோஷிபினா தேவிக்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் விளையாட்டின் உயரிய விருதான அர்ஜூனா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

Summary

Indian wushu sensation Roshibina Devi Naorem has clinched a silver medal in the women's 60kg sanda event at the Asian Games, marking her third podium finish at the prestigious continental competition.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தங்கம் வெல்ல அரிய வாய்ப்பு..! ஆதிக்கத்துடன் இறுதிக்கு முன்னேறிய ரோஷிபினா தேவி!

தங்கம் வெல்ல அரிய வாய்ப்பு..! ஆதிக்கத்துடன் இறுதிக்கு முன்னேறிய ரோஷிபினா தேவி!

ஆசிய விளையாட்டு: 28 ஆண்டுகள் கனவு... வெள்ளி வென்றார் மீராபாய் சானு!

ஆசிய விளையாட்டு: 28 ஆண்டுகள் கனவு... வெள்ளி வென்றார் மீராபாய் சானு!

ஆசிய விளையாட்டில் ஹாட்ரிக் பதக்க வாய்ப்பை உறுதிசெய்த ரோஷிபினா தேவி!

ஆசிய விளையாட்டில் ஹாட்ரிக் பதக்க வாய்ப்பை உறுதிசெய்த ரோஷிபினா தேவி!

ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் தங்கம் வென்றது இந்திய அணி!

ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் தங்கம் வென்றது இந்திய அணி!

விடியோக்கள்

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

5 வருஷம் தூக்கம் இல்லை...ஆனா ? | Vanniaperumal IPS Interview | PART -1 | UPSC | Civil Service

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election

Valaipechu Anthanan Interview | எதிர்ப்பை சமாளிப்பாரா விஜய் ? | CM Vijay | TVK | By Election

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER