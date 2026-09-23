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தங்கம் வெல்ல அரிய வாய்ப்பு..! ஆதிக்கத்துடன் இறுதிக்கு முன்னேறிய ரோஷிபினா தேவி!

இந்திய வீராங்கனை ரோஷிபினா தேவி ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள குறித்து...

Nagoya: India�s Naorem Roshibina Devi celebrates after defeating Indonesia�s Kusumaningtyas Thani and winning a silver medal in the women�s 60kg wushu semifinal match during the 20th Asian Games, in Nagoya, Japan, Wednesday, Sept. 23, 2026. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI09_23_2026_000191B)

இந்திய வீராங்கனை ரோஷிபினா - படங்கள்: பிடிஐ

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் மகளிருக்கான வுஷூ அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை ரோஷிபினா தேவி (25 வயது) 2-0 என வென்று, ஆதிக்கத்துடன் இறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இதுவரை இந்தியா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் 7 பதக்கங்களை வென்றுள்ள நிலையில், ரோஷிபினா தேவி இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு பதக்கத்தை உறுதிசெய்துள்ளார்.

மகளிருக்கான வுஷூ 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ரோஷிபினா தேவியும் இந்தோனேஷியாவின் தானியா குசுமானிங்டியாஸும் மோதினார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் முதலிரண்டு சுற்றுகளிலும் ரோஷிபினா தேவி வென்று 2-0 என இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார். இறுதிப் போட்டி இந்திய நேரப்படி நாளை காலை 6.10 மணிக்கு தொடங்கவிருக்கிறது.

இந்தப் போட்டியை சோனி லைவ் தொலைக்காட்சி, செயலியில் பார்வையிடலாம். முன்னதாக ஆசிய விளையாட்டில் ரோஷிபினா தேவி வெள்ளி (2023) மற்றும் வெண்கல (2018) பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

தற்போது, ஹாட்ரிக் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கிறார். அதிலும் தங்கம் வெல்லும் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Asian games 2026: Into the gold medal bout Roshibina Devi delivers a dominant 2–0 win in SemiFinals

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