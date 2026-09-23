மீண்டும் சீனாவுடன் தோல்வி: வெண்கலத்துடன் வெளியேறியது இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி!
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வெண்கலம் வென்ற இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி குறித்து...
இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் அரையிறுதியில் சீனாவிடம் தோல்வியுற்று, இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி வெண்கலப் பதக்கத்துடன் வெளியேறியது.
முன்னதாக மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் இதே சீனாவிடம் இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியுற்று வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் வெளியேறியது இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி என்பதும் நினைவுகூரத்தக்கது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி சீனா அணிகளுடன் மோதியது.
இரண்டு ஒற்றையர், இரண்டு இரட்டையர் பிரிவுகளிலும் இந்தியா - சீனா மோதியது. இதில் சீனா மூன்றில் வென்றது. இதில் இந்தியர்கள் இரட்டையினர் பிரிவில் சாத்விக் - சிராஜ் ஹெட்டி இணையினர் மட்டுமே வென்று ஆறுதல் அளித்தனர்.
40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தொடர்ச்சியாக இந்திய ஆடவர் பாட்மின்டன் அணி ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக 1982 மற்றும் 1986ஆவது எடிஷனில் தொடர்ச்சியாக வெண்கலம் வென்றிருந்தார்கள். பெரிதும் எதிர்பார்த்த லக்ஷயா சென் 16-21, 18-21 எனத் தோல்வியுற்றார். ஆயுஷ் ஷெட்டி 19-21, 13-21 என்ற கேம்களில் தோல்வியுற்றார்.
சாத்விக் - சிராக் 21-11, 22-20 என்ற கேம்களில் அசத்தல் வெற்றியைப் பெற்றார்கள். மற்றுமொரு இணையில் தமிழக வீரர் ஹரிஹரன் பங்கேற்றிருந்தார். அதில் ஹரிஹரன் - அர்ஜுன் இணையினர் 16-21, 21-17, 9-21 என்ற கேம்களில் தோல்வியுற்றார்கள்.
ð¥ BRONZE FOR INDIA! ð®ð³— SAI Media (@Media_SAI) September 23, 2026
Indiaâs Menâs Badminton Team signs off with a hard-fought bronze at #AsianGames2026!
Lakshya Sen (TOPS Core), Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty (TOPS Core), Ayush Shetty (TOPS Development), HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Tharun Mannapalli, Dhruvâ¦ pic.twitter.com/fuo8Oo1poa
Summary
Asian Games 2026: Indian men’s Badminton team claim bronze after going down to China in semis
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