ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் தங்கம் வென்றது இந்திய அணி!
ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளதைப் பற்றி...
ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இலங்கையை வீழ்த்தி இந்திய அணி தங்கப்பதக்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.
Back-to-back ðð¢ðð ð ððððððð¦ð§ð¦ ð— BCCI Women (@BCCIWomen) September 22, 2026
Congratulations to #TeamIndia on clinching a 2ï¸â£nd consecutive Gold Medal in women's cricket at the #AsianGames ð®ð³ð
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Summary
The Indian women's cricket team has achieved a spectacular victory, winning the gold medal by defeating Sri Lanka at the Asian Games currently taking place in Japan.
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