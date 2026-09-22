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ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் தங்கம் வென்றது இந்திய அணி!

ஆசிய விளையாட்டு: மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணி தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளதைப் பற்றி...

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ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மகளிர் கிரிக்கெட்டில் இலங்கையை வீழ்த்தி இந்திய அணி தங்கப்பதக்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது.

Summary

The Indian women's cricket team has achieved a spectacular victory, winning the gold medal by defeating Sri Lanka at the Asian Games currently taking place in Japan.

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