ஆசிய விளையாட்டு: நீச்சல் பிரிவில் நடிகர் மாதவன் மகன் வேதாந்த் அணி! முடிவு என்ன?
ஆசிய விளையாட்டு நீச்சல் பிரிவில் நடிகர் மாதவன் மகன் வேதாந்த் அணி தோல்வி...
நீச்சல் பிரிவில் நடிகர் மாதவன் மகன் வேதாந்த் அணி - Photo: Sports Authority of India
ஆசிய விளையாட்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நீச்சல் போட்டியில் பங்கேற்ற நடிகர் மாதவன் மகன் வேதாந்த் அணி 9-வது இடம் பிடித்தது.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கியது.
4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இப்போட்டியின் மூன்றாவது நாளான இன்று, ஆண்களுக்கான 4x200 மீட்டர் ஃப்ரீஸ்டைல் ரிலே பிரிவுக்கான தகுதிச் சுற்று நடைபெற்றது.
இந்த பிரிவில் மொத்தம் 13 அணிகள் பங்கேற்ற நிலையில், இந்தியா சார்பாக சஜன் பிரகாஷ், தக்ஷன் ஷஷிகுமார், வேதாந்த் மாதவன் மற்றும் அனீஷ் சுனில் ஆகியோர் அடங்கிய குழு கலந்துகொண்டது.
7:24.32 நிமிடங்களில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்த இந்திய அணி, 9-வது இடத்தை பிடித்தது. முதல் 8 இடங்களைப் பிடித்த அணிகள் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் நிலையில், இந்தியா இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் வாய்ப்பை நழுவவிட்டது.
இருப்பினும், 9 இடம் பிடித்திருக்கும் இந்திய அணி ரிசர்வ் அணியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதிப் போட்டியில் ஏதேனும் காரணத்தால் தகுதி பெற்ற ஒரு அணியால் கலந்துகொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டால் இந்தியாவுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும்.
நீச்சல் பிரிவில் ஏமாற்றம்
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இன்று நடைபெற்ற நீச்சல் பிரிவுகளுக்கான போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் ஏமாற்றம் அளித்துள்ளனர்.
50 மீட்டர் பேக்ஸ்ட்ரோக் பிரிவில் பங்கேற்ற ஸ்ரீஹரி நடராஜ் மட்டுமே இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளார். மற்றவர்கள் தகுதிச் சுற்றுடன் வெளியேறி ஏமாற்றம் அளித்துள்ளனர்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஆடவர் 100 மீட்டர் பேக்ஸ்ட்ரோக் போட்டியில் ஆறாவது இடத்தைப் பிடித்த இந்தியாவின் ரிஷப் தாஸ், 25.41 வினாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து இறுதிப் போட்டிக்குச் செல்லும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டார். அவர் ஒட்டுமொத்தமாக 11-வது இடத்தைப் பிடித்ததுடன், மாற்று வீரராகவும் உள்ளார்.
Summary
Asian Games: Actor Madhavan's son Vedaant in the swimming squad! What is the result?
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