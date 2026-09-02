மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!
ஜிடிஎன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...
ஜிடிஎன் படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்
மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகழ்பெற்ற ஆராய்ச்சியாளர் ஜி.டி. நாயுடுவின் வாழ்க்கைக் கதையில் நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ளார். ஜி.டி. நாயுடுவாக மாதவன் நடிக்க, இப்படத்தை இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமார் ராமகுமார் இயக்கியுள்ளார்.
ஜிடிஎன் திரைப்படத்தில் மாதவனின் மனைவியாக ரங்கநாயகி என்ற பாத்திரத்தில் துஷாரா விஜயன் நடித்திருக்கிறார்.
கடந்த ஆக. 7 ஆம் தேதி வெளியான இந்தப் படத்துக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களே கிடைத்தது.
மேலும் இந்தப் படத்தில், சத்யராஜ், ஜெயராம், வினய் உள்பட பிரபலங்கள் நடித்திருந்தனர். கோவிந்த் வசந்தா இசையமைத்துள்ளார்.
ராக்கெட்ரி படத்தை தயாரித்த டிரை கலர்ஸ் பிலிம்ஸ் மற்றும் வர்கீஸ் மூலன் பிக்சர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது.
இந்தியாவின் எடிசனாக அறியப்பட்ட ஜிடி நாயுடுவின் வாழ்க்கையில் அறியப்படாத பக்கங்களும் இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த நிலையில், ஜிடிஎன் திரைப்படம் செப். 4 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
Summary
The OTT release date for the film GDN, starring Madhavan, has been officially announced.
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