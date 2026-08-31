FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சிஜேபி செய்தித் தொடர்பாளர்கள் மீது கடும் கோபம்: அபிஜீத் தீப்கே பேச்சு!பொறியாளர்களுக்கு பதிலாக 86% செய்யறிவைப் பயன்படுத்தும் பைசா பஜார் நிறுவனம்!பெட்ரோலில் கலக்கப்படும் எத்தனால் அளவு எவ்வளவு? மனுவை நிராகரித்த உச்ச நீதிமன்றம்நாட்டில் ஐபோன் தயாரிப்பை 30 - 35% உயர்த்தும் ஆப்பிள்!மூன்றாவது குழந்தை பெறும் அரசு பெண் ஊழியா்களுக்கு ஓராண்டு விடுப்பு! அரசாணை வெளியீடுஈரான் போருக்கு மத்தியில் நாட்டின் ஜிடிபி 7.8% உயர்வு

டிசி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

டிசி படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

Theatrical trailer of the DC movie.

டிசி படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர். - படம் - எக்ஸ்

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 6:55 pm IST

நடிகர் லோகேஷ் கனகராஜின் டிசி திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரான லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக நடித்து, இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் உருவாகி வெளியான படம் டிசி.

ஆக்‌ஷன் கதைக்களத்தில் உருவான டிசி திரைப்படம், கடந்த ஆக. 7-ல் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தில், வாமிகா கபி, சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தை, சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

Story image

தேவதாஸ் என்ற புதினத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. தேவதாஸ் மற்றும் சந்திரா என்ற பெயர்களின் சுருக்கமே 'டிசி'.

இந்தப் படம் வெளியாகிய 15 நாள்களிலேயே உலகளவில் ரூ. 100 கோடி வசூல் செய்தது.

இந்த நிலையில், டிசி திரைப்படம் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் வரும் செப். 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date for director Lokesh Kanagaraj's film has been announced.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சென்னை லவ் ஸ்டோரி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

சென்னை லவ் ஸ்டோரி படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி படத்தின் வசூல் நிலவரம்!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி படத்தின் வசூல் நிலவரம்!

ரஷ்மிகாவின் காக்டைல் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ரஷ்மிகாவின் காக்டைல் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர் தேதி!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர் தேதி!

விடியோக்கள்

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

நேபாளம் செல்லும் முன்...? | Nepal | Nepal Flood | Nepal Floods | Pilgrims |

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!

பாட்டிலுக்கு ரூ. 10: அமைச்சர் விக்னேஷ் விளக்கம்!