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ரஷ்மிகாவின் காக்டைல் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

காக்டைல் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி தொடர்பாக...

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காக்டைல் - 2 படத்தின் காட்சி. - படம்: யூடியூப் / மேடாக் ஃபிலிம்ஸ்.

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 6:19 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காக்டைல் - 2 படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ஷாகித் கபூர் நாயகனாக நடித்துள்ள ’காக்டைல்- 2’ என்ற புதிய படத்தில் ரஷ்மிகா மந்தனா, கீர்த்தி சனோன முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

லுவ் ரஞ்சன், தருண் ஜெயின் எழுதி, ஹோமி அடஜானியா இயக்கிய காக்டைல்- 2 திரைப்படம், கடந்த ஜூன் 19ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மேடாக் ஃபிலிம்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு பிரீதம் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படம் உலகளவில் ரூ. 166.34 கோடி வசூல் செய்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

முக்கோணக் காதல் கதையான காக்டைல் - 2 திரைப்படம், நகைச்சுவைக் கலந்த காதல் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், காக்டைல் - 2 திரைப்படம் வரும் ஆக. 14 ஆம் தேதி நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date for the movie Cocktail 2 has been announced.

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