சனந்த் நடித்த ஹார்ட்டின் படத்தின் ஓடிடி தேதி!

ஹார்ட்டின் படம் வரும் ஆக. 14 ஆம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளது.
ஜில் ஜங் ஜக், பேட்டை, மகான் ஆகிய படங்களின் மூலம் புகழ்பெற்ற நடிகர் சனந்த் நாயகனாக நடித்த படம் ‘ஹார்ட்டின்’. அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இந்தப் படத்தை இயக்கியிருந்தார்.
மடோனா செபாஸ்டியன், இமையா ஆகியோர் கதாநாயகிகளாக நடித்தனர். நேரம், பிரேமம் போன்ற மலையாளத் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த ராஜேஷ் முருகேசன் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்தார்.
கடந்த ஜூன் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், இதன் கதைக்களம் முக்கோணக் காதல் கதையாக அமைந்த இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது.
டிரிடெண்ட் ஆர்ட்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இந்தப் படம், வரும் ஆக. 14 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
Summary
Heartin movie is set to be released on OTT on August 14.
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