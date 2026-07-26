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லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

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லவ் ஓ லவ் போஸ்டர் - படம் - எக்ஸ்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:45 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய நிலவுக்கு என்மேல் என்னடி கோபம் திரைப்படத்தில் பவிஷ் நாயகனாக நடித்திருந்தார். தனுஷின் அக்கா மகனான பவிஷ், தற்போது அடுத்தடுத்த படங்களில் ஒப்பந்தமாகி வருகிறார்.

இவர் நடிப்பில் உருவான புதிய திரைப்படம் லவ் ஓ லவ். இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் இயக்கத்தில் உருவான இந்தப் படத்தில் நாயகியாக நாகா துர்கா நடித்துள்ளார்.

மேலும் இந்தப் படத்தில், கே.எஸ். ரவிக்குமார், செல்வராகவன், வனிதா விஜயகுமார், ரம்யா, ஆதித்யா கதிர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இன்றைய இளைஞர்களின் காதல் உறவுகளில் ஏற்படும் பொருளாதார பிரச்னைகளை மையப்படுத்தியும், கிரெடிட் கார்டால் ஏற்படும் விளைவுகளை பிரதானப்படுத்தியும் இந்தத் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், லவ் ஓ லவ் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date for the movie Love O Love has been officially announced.

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