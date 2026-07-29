சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லரான ராவ் பகதூர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள ராவ் பகதூர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் சத்யதேவ் பிரதான பாத்திரத்தில் இந்தப் படத்தில், விகாஸ் முப்பாலா, பாலா பரசர் மற்றும் தீபா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
குணப்படுத்த முடியாத நோயில் உயிர்வாழும் ராமப்பா ராவ் பகதூர் என்ற மன்னனின் கதையை மையப்படுத்தி இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ராவ் பகதூர் படத்தை வெங்கடேஷ் மஹா எழுதி, இயக்கியுள்ளார். படத்தொகுப்பு பணிகளையும் இவரே மேற்கொண்டார். ஸ்மரன் சாய் இசையமைத்துள்ளார்.
சத்யதேவின் நடிப்பு, இயக்குநரின் பட உருவாக்கம் மற்றும் கதையின் திருப்பங்கள் என ராவ் பகதூர் திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களையே பெற்றது.
திரையரங்குகளில் 25 நாள்கள் ஓடிய இந்தப் படம், உலகம் முழுவதும் ரூ. 11.43 கோடி வசூலித்தது.
இந்த நிலையில், ராவ் பகதூர் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The OTT release date for the psychological thriller film Rao Bahadur has been announced.
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