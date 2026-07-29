Dinamani
மக்களவையில் பேசத் தடுத்ததை இன்று மாலை 6 மணிக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுவேன்: ராகுல் காந்திவந்தே மாதரத்தை அவமதிப்பது குற்றம்: மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றம்!கத்திப்பாராவில் 101 அடி உயர மெட்ரோ பாலத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!மக்களவையில் தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்!சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு! துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு உத்தரவிட்டது யார்? அமித் ஷா எங்கே? பயந்துவிட்டாரா? மக்களவையில் ராகுல் கேள்வி! மாணவர்கள் போராட்டத்தை பாஜகவினர் குழந்தைகளே ஆதரிப்பார்கள்! ராகுல் காந்தி பேச்சு!மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் தடியடி சாதாரணமான ஒன்றுதான்! மாநிலங்களவையில் ஜெ.பி. நட்டா பதில்!பாமக தலைவராக மீண்டும் அன்புமணி தேர்வு! நீட் வினாத்தாள் கசிவு! விரைவு நீதிமன்றத்தில் அவகாசம் கோரிய சிபிஐ! சென்னை – செய்யாறு இடையே 4 வழிச்சாலை: திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து!தமிழகத்துக்கு இன்றுமுதல் தினமும் 3,500 கன அடி காவிரி நீா்: கா்நாடகத்துக்கு உத்தரவுதமிழகத்தில் 3 நாள்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
/
செய்திகள்

சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லரான ராவ் பகதூர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ராவ் பகதூர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

News image

ராவ் பகதூர் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 4:55 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் படமாக எடுக்கப்பட்டுள்ள ராவ் பகதூர் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் சத்யதேவ் பிரதான பாத்திரத்தில் இந்தப் படத்தில், விகாஸ் முப்பாலா, பாலா பரசர் மற்றும் தீபா உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

குணப்படுத்த முடியாத நோயில் உயிர்வாழும் ராமப்பா ராவ் பகதூர் என்ற மன்னனின் கதையை மையப்படுத்தி இந்தப் படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ராவ் பகதூர் படத்தை வெங்கடேஷ் மஹா எழுதி, இயக்கியுள்ளார். படத்தொகுப்பு பணிகளையும் இவரே மேற்கொண்டார். ஸ்மரன் சாய் இசையமைத்துள்ளார்.

சத்யதேவின் நடிப்பு, இயக்குநரின் பட உருவாக்கம் மற்றும் கதையின் திருப்பங்கள் என ராவ் பகதூர் திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களையே பெற்றது.

திரையரங்குகளில் 25 நாள்கள் ஓடிய இந்தப் படம், உலகம் முழுவதும் ரூ. 11.43 கோடி வசூலித்தது.

இந்த நிலையில், ராவ் பகதூர் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The OTT release date for the psychological thriller film Rao Bahadur has been announced.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

லவ் ஓ லவ் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ரோஜா பட நடிகையின் சின்ன சின்ன ஆசை: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

ரோஜா பட நடிகையின் சின்ன சின்ன ஆசை: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

பிக் பாஸ் சிபி நடித்த ஈகோ ராமன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

பிக் பாஸ் சிபி நடித்த ஈகோ ராமன் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

பரிமளா அண்ட் கோ படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

பரிமளா அண்ட் கோ படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

விடியோக்கள்

நாராயணபுரம் ஏரி தூர்வாரும் பணிகள்: அமைச்சர் ஆனந்த் நேரில் ஆய்வு | Minister N Anand |

நாராயணபுரம் ஏரி தூர்வாரும் பணிகள்: அமைச்சர் ஆனந்த் நேரில் ஆய்வு | Minister N Anand |

கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்! | Kolathur | MK Stalin |

கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்! | Kolathur | MK Stalin |