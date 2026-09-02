The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளிக்கு ஊருக்குப் போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்குவது எப்போது?பிரபல பெருங்காய நிறுவனங்களுக்கு என்ன ஆனது? தடை விதிப்பின் பின்னணி!விவசாயிகள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்வது முதல்முறையல்ல! பட்டியலிட்ட உதயநிதி!திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்குகள் ரத்து! முதல்வர் விஜய்டிஜிட்டல் முறையில் ஓட்டுநர் உரிமம், வாகனப் பதிவுச் சான்றிதழ்! முதல்வர் விஜய் அறிவிப்புமீஞ்சூரில் கடல் நீர் சுத்தகரிப்பு ஆலை! முதல்வரின் அதிரடி அறிவிப்புகள்!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 சரிந்தது! இன்றைய நிலவரம்!ஈரானிய எண்ணெய்க் கப்பல்கள் உள்பட 100 இடங்கள் மீது அமெரிக்க ராணுவம் தாக்குதல்!சா்க்கரை இருப்பு வைக்க மத்திய அரசு மேலும் கட்டுப்பாடு சுபாஷ் சந்திரா சொத்துகளை விற்கத் தடை- ரூ.6.5 கோடி கடன் தீா்வுத் திட்டமும் நிறுத்திவைப்புஎழுத்தாளா் கே.ஆா்.நரசய்யாவுக்கு சிவசங்கரி விருது: சிறந்த நூலாக ‘அப்பன் திருவடி’ தோ்வுமகப்பேறு விடுப்பை 365 நாள்களாக உயா்த்தி அரசாணை வெளியீடு செப்.4-இல் விண்ணில் பாய்கிறது இ.ஓ.எஸ்.-5 செயற்கைக்கோள் அமெரிக்கா உடன்பட்டால் போா் நிறுத்தத்துக்கு திரும்ப தயாா்: ஈரான்ராஜீவ் காந்தி சாலையில் இன்றுமுதல் போக்குவரத்து மாற்றம்

தீபாவளிக்கு ஊருக்குப் போறீங்களா? ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்குவது எப்போது?

தீபாவளிக்கு ஊருக்குச் செல்ல விரும்புவோம், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது குறித்து..

தீபாவளிக்கு ரயில் முன்பதிவு

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 11:55 am IST

இந்த 2026ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி பண்டிகைக் கொண்டாடப்படவிருப்பதால், சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்வோர் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் தேதிகள் வெளியாகியிருக்கின்றன.

பொதுவாக வார நாள்களில் தீபாவளி பண்டிகை வரும்போது, தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பு அல்லது அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு சில நாள்கள் விடுமுறை எடுத்து வார இறுதி வரை அதனை நீட்டித்துக் கொண்டு ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

ஆனால், இந்த ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருப்பதால், வசதிக்கேற்ப தீபாவளிக்கு முன்பு இரண்டு மூன்று அல்லது ஐந்து நாள்கள் கூட விடுமுறை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இல்லையேல், தீபாவளிக்கு முன்பு ஒரு நாள் தொடங்கி அடுத்த வாரத்தில் விடுமுறைகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம். இதனால், ஒரே நேரத்தில் ஒரே எண்ணிக்கையிலான மக்கள் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது குறையும். ஊர்களுக்குச் செல்லவும் திரும்பவும் வசதியான நாள்கள் இருப்பதால் முன்பதிவுக்கு செய்யும்போது பெரிய அளவில் ரயில் டிக்கெட் கிடைப்பதில் சவாலாக இருக்காது என்றே கருதப்படுகிறது.

தீபாவளி நவம்பர் 8ஆம் தேதி. எனவே, நவம்பர் 5ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை ஊருக்குச் செல்ல விரும்புவோர் செப். 6ஆம் தேதி ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

வெள்ளிக்கிழமை ஊருக்குச் செல்வதாக இருந்தால் செப்.7ஆம் தேதி டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

அதுபோல, ஊருக்குத் திரும்ப திங்கள்கிழமை திரும்புவதாக இருந்தால் செப்.10ஆம் தேதியும், செவ்வாய்க்கிழமை ரயிலுக்கு செப்.11ஆம் தேதியும் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.

ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் காலை 8 மணிக்குத் தொடங்குகின்றன. எனவே, கவனமாக அனைத்து விவரங்களையும் தயாராக வைத்துக் கொண்டு காலை 8 மணிக்கு ரயில் டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.

Summary

travelling to hometown for Diwali train ticket bookings dates

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இன்று பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே ரயில் முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும்

இன்று பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே ரயில் முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும்

ஓணம் திருநாள்: பிற்பகல் வரை செயல்படும் ரயில் முன்பதிவு மையங்கள்!

ஓணம் திருநாள்: பிற்பகல் வரை செயல்படும் ரயில் முன்பதிவு மையங்கள்!

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் தீபாவளிக்கு முன் திறக்க வாய்ப்பு: சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா்

கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையம் தீபாவளிக்கு முன் திறக்க வாய்ப்பு: சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா்

ரயில் பயணிகளுக்கு... தத்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் ‘டோக்கன்’ முறை! எப்போது தெரியுமா?

ரயில் பயணிகளுக்கு... தத்கல் டிக்கெட் முன்பதிவில் ‘டோக்கன்’ முறை! எப்போது தெரியுமா?

விடியோக்கள்

முதல்வர் விஜய் கொடுத்த பரிசு: மகிழ்ச்சியில் பேட்டியளித்த பாட்டி! | CM Vijay |

முதல்வர் விஜய் கொடுத்த பரிசு: மகிழ்ச்சியில் பேட்டியளித்த பாட்டி! | CM Vijay |

அமைச்சர் கீர்த்தனா உரை: பேரவையில் கொந்தளித்த திமுகவினர்! | TN Assembly |

அமைச்சர் கீர்த்தனா உரை: பேரவையில் கொந்தளித்த திமுகவினர்! | TN Assembly |