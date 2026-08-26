இன்று பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே ரயில் முன்பதிவு மையங்கள் செயல்படும்
ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களும் புதன்கிழமை காலை 8 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
ஓணம் பண்டிகையையொட்டி, சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களும் புதன்கிழமை காலை 8 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ஓணம் பண்டிகையொட்டி 26-ஆம் தேதி அரசு விடுமுறை என்பதால், ரயில் நிலையங்களில் உள்ள முன்பதிவு மையங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செயல்படுவதுபோல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மட்டுமே இயங்கும்.
சேலம் ஜங்ஷன், சேலம் டவுன், ஈரோடு, திருப்பூா், கோவை, மேட்டுப்பாளையம், கரூா், ஆத்தூா் உள்ளிட்ட சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட அனைத்து ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்களும் (பிஆா்எஸ் மையம்) 26-ஆம் தேதி காலை 8 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை செயல்படும்.
எனவே, டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய விரும்பும் பயணிகள் பிற்பகல் 2 மணிக்கு முன்பாக முன்பதிவு மையங்களுக்குச் சென்று பதிவு செய்யுமாறு ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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