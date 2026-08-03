ஆக. 5 முதல் சேலம்-சென்னை எழும்பூா் ரயில் தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்

சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, சேலம் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயில் உள்ளிட்ட சில ரயில்கள் ஆகஸ்ட் 5 முதல் 19-ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலையத்தில் மறுசீரமைப்பு பணிகளின் ஒரு பகுதியாக நடைமேம்பாலத்துக்கான தூண்கள் அமைக்கும் பணி நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி சில ரயில்களின் இயக்கத்தில் தற்காலிக மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, விருத்தாசலம் வழியாக இயக்கப்படும் சேலம்- சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயில், ஆகஸ்ட் 5 முதல் 19-ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். இந்த ரயில் அதிகாலை 3.30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும்.
அதேபோல கோவை, ஈரோடு, கரூா், திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும் மங்களூரு சென்ட்ரல்- சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலும் ஆகஸ்ட் 5 முதல் 19-ஆம் தேதி வரை தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும். இந்த ரயில் அதிகாலை 3.15 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மங்களூரு சென்ட்ரலுக்கு இயக்கப்பட வேண்டிய விரைவு ரயிலும் (ஆக. 5 முதல் 19 ஆம் தேதி வரை) தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இரவு 11.40 மணிக்குப் புறப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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