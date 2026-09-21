ஆசிய விளையாட்டு: நீச்சலில் 13 வயதில் தங்கம் வென்று சீன வீராங்கனை சாதனை!
ஆசிய விளையாட்டில் 13 வயதில் தங்கம் வென்ற சீன வீராங்கனை பற்றி...
யு ஜிடி - AP
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நீச்சலில் 13 வயதில் தங்கப் பதக்கம் வென்று சீன வீராங்கனை யு ஜிடி சாதனை படைத்துள்ளார்.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கியது.
4 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இப்போட்டியின் மூன்றாவது நாளான இன்று, 200 மீட்டர் பட்டர்பிளை நீச்சல் பிரிவுக்கான போட்டி நடைபெற்றது.
இதில், சீனாவைச் சேர்ந்த 13 வயது பள்ளி மாணவி யு ஜிடி, 2:05.08 நிமிடங்களில் 200 மீட்டரைக் கடந்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் 200 மீட்டர் பட்டர்பிளை நீச்சல் பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற மிக இளம் வயது வீராங்கனை என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
கடந்தாண்டு உலக சாம்பியன்ஷிப் நிச்சல் போட்டியில் 12 வயதில் பதக்கம் வென்று யு ஜிடி சாதனைப் படைத்திருந்தார்.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியின் வெற்றி மூலம், 2028 லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியில் யு ஜிடி பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆசிய விளையாட்டில் மிக இளம் வயதில் பதக்கம் வென்றவராக புங்கா நியாமாஸ் உள்ளார். இந்தோனேஷியாவைச் சேர்ந்த இவர், 12 வயதாக இருக்கும்போது, 2018 ஆசிய விளையாட்டில் ஸ்கேட்போர்டிங் போட்டியில் பங்கேற்று பதக்கம் வென்றிருந்தார்.
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