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ஆசிய விளையாட்டு: வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ஜே மீனா!

ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த இந்திய வீரர் ஜே மீனா குறித்து...

Jay Meena achieves a historic feat.

வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த ஜே மீனா - படம்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா

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ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய வீரர் ஜே மீனா சாஃப்ட் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்திய வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக பதக்கம் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஜப்பான் வீரர் டகுயா குரோசகா உடன் தோல்வியுற்று வெண்கலம் பதக்கத்துடன் ஆசிய போட்டியில் இருந்து ஜே மீனா வெளியேறினார். தங்கம் வெல்லா விட்டாலும் முதல் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

மூன்றாவது முறையாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்குபெறும் ஜே மீனா (26 வயது) மூன்று கேம்களில் பின்னடைவை சந்தித்தாலும் அடுத்தடுத்த கேம்களில் கம்பேக் அளித்தார்.

நான்காவது ஐந்தாவது கேமை வென்ற மீனா ஆறாவது கேமில் கோட்டை விட்டார். இருப்பினும் அவரது 45 நிமிஷ போராட்டத்துக்குப் பிறகு இறுதியில் 2-4 (3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4) என தோல்வியுற்றார்.

மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஜே மீனா 2022 தேசிய போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார். முதலிரண்டு போட்டிகளில் அசத்திய மீனா, ஜப்பான் வீரரிடம் சிறிய தவறுகளால் தோல்வியுற்றார்.

குரோசகா விடாப்பிடியாக விளையாடி 4-2 என இறுதிப் போட்டியில் இடம் பிடித்தார். முன்னதாக மீனா பிலிப்பின்ஸ் வீரரை 4-3 என வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறியிருந்தார்.

Summary

Asian Games 2026 Jay Meena claims historic bronze medal for India

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