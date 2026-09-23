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ஐசிசி தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறிய சிக்கந்தர் ராஸா!

ஜிம்பாப்வே வீரர் சிக்கந்தர் ராஸா ஐசிசி தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியது குறித்து...

Sikandar Raza

சிக்கந்தர் ராஸா - படம்: ஐசிசி

Published On :

ஜிம்பாப்வே வீரர் சிக்கந்தர் ராஸா (40 வயது) ஐசிசி ஒருநாள் ஆல்ரவுண்டர்கள் தரவரிசையில் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

பாகிஸ்தானில் பிறந்த சிக்கந்தர் ராஸா பின்னர் ஸ்காட்லாந்து, ஜிம்பாப்வேக்கு குடியேறினார். எஞ்சினியராக இருந்து பின்னர் கிரிக்கெட் ஆர்வத்தினால் ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டனாக உயர்ந்தார்.

ஜிம்பாப்வே அணியின் டி20 கேப்டனாக இருக்கும் சிக்கந்தர் ராஸா ஒருநாள் போட்டிகளில் இரண்டாவது கேப்டனாக இருக்கிறார்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் 0-3 என ஜிம்பாப்வே தோல்வியுற்றது. இந்தத் தொடரில் சிக்கந்தர் ராஸா 183 ரன்கள் எடுத்தார். பந்துவீச்சில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

இந்த ஆல்ரவுண்ட் சாதனை மூலம் ஐசிசி ஆல்ரவுண்டருக்கான தரவரிசையில் இரண்டாவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார். வங்கதேச வீரர் மெஹிதி ஹாசன் மூன்றாமிடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்.

இந்திய வீரர் அக்‌ஷர் படேல் இந்தப் பட்டியலில் ஒன்பதாவது வீரராக இருக்கிறார். டாப் 10ல் ஒரேயொரு இந்திய வீரராக அக்‌ஷர் படேல் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஐசிசி ஒருநாள் போட்டி: ஆல்ரவுண்டருக்கான தரவரிசை

1. அஜமத்துல்லா ஓமர்சாய் - 337 புள்ளிகள்

2. சிக்கந்தர் ராஸா - 276 புள்ளிகள்

3. மெஹிதி ஹாசன் - 260 புள்ளிகள்

4. மைக்கேல் பிரேஸ்வெல் - 250 புள்ளிகள்

5. மிட்செல் சான்ட்னர் - 247 புள்ளிகள்

Summary

Zimbabwe star Sikandar Raza closes in on top spot in Men’s Rankings

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