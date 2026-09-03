ஐசிசி தரவரிசையில் இரண்டாவது இடம்: 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஸ்டீவ் ஸ்மித் முன்னேற்றம்!
ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் முன்னேறிய ஸ்டீவ் ஸ்மித் குறித்து...
ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கோப்புப் படம்) - AFP
ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் (37 வயது) மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.
கடைசியாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் 2022, 2023ல் ஐசிசி தரவரிசையில் இரண்டாமிடம் பிடித்திருந்தார். பின்னர் 2024-25ல் மூன்று முதல் ஐந்து இடங்களில் மாறிக்கொண்டே இருந்தார்.
தற்போது, சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இரண்டாம் இடம்பிடித்து அசத்தியுள்ளார். தற்போது முதலிடத்தில் ஹாரி புரூக் நீடிக்கிறார்.
ஐசிசி தரவரிசையில் 2015 முதல் 2021 வரை 7 ஆண்டுகள் அதாவது 1,500 நாள்களுக்கும் அதிகமாக முதலிடத்தை தக்கவைத்திருந்தார். பின்னர் மீண்டும் முதலிடத்தைப் பிடிக்காமல் இருக்கிறார்.
வங்கதேசத்துக்கு எதிரான தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 1-1 என சமன்செய்தது. இந்தத் தொடரில் ஸ்மித் மூன்று இன்னிங்ஸில் 157 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.
அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலிய அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவை அதன் சொந்த மண்ணில் எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. இந்தத் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டால் மீண்டும் முதலிடம் பிடிக்க அதிகமான வாய்ப்பிருக்கிறது.
ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசை
1. ஹாரி புரூக் - 856 புள்ளிகள்
2. ஸ்டீவ் ஸ்மித் - 840 புள்ளிகள்
3. ஜோ ரூட் - 820 புள்ளிகள்
4. டிராவிஸ் ஹெட் - 811 புள்ளிகள்
5. டெம்பா பவுமா - 775 புள்ளிகள்
Summary
Second place in ICC rankings: Steve Smith moves up after 3 years!
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