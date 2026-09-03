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ஐசிசி தரவரிசையில் இரண்டாவது இடம்: 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஸ்டீவ் ஸ்மித் முன்னேற்றம்!

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் முன்னேறிய ஸ்டீவ் ஸ்மித் குறித்து...

Australian batsman Steve Smith acknowledges the applause after scoring his fifty on the first day of the first cricket Test match between Australia and Bangladesh at Marrara Stadium in Darwin on August 13, 2026. (Photo by William WEST / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--

ஸ்டீவ் ஸ்மித் (கோப்புப் படம்) - AFP

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 12:24 pm IST

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் (37 வயது) மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

கடைசியாக ஸ்டீவ் ஸ்மித் 2022, 2023ல் ஐசிசி தரவரிசையில் இரண்டாமிடம் பிடித்திருந்தார். பின்னர் 2024-25ல் மூன்று முதல் ஐந்து இடங்களில் மாறிக்கொண்டே இருந்தார்.

தற்போது, சுமார் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் இரண்டாம் இடம்பிடித்து அசத்தியுள்ளார். தற்போது முதலிடத்தில் ஹாரி புரூக் நீடிக்கிறார்.

ஐசிசி தரவரிசையில் 2015 முதல் 2021 வரை 7 ஆண்டுகள் அதாவது 1,500 நாள்களுக்கும் அதிகமாக முதலிடத்தை தக்கவைத்திருந்தார். பின்னர் மீண்டும் முதலிடத்தைப் பிடிக்காமல் இருக்கிறார்.

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 1-1 என சமன்செய்தது. இந்தத் தொடரில் ஸ்மித் மூன்று இன்னிங்ஸில் 157 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.

அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலிய அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவை அதன் சொந்த மண்ணில் எதிர்கொள்ளவிருக்கிறது. இந்தத் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்டால் மீண்டும் முதலிடம் பிடிக்க அதிகமான வாய்ப்பிருக்கிறது.

ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்டர்களுக்கான தரவரிசை

1. ஹாரி புரூக் - 856 புள்ளிகள்

2. ஸ்டீவ் ஸ்மித் - 840 புள்ளிகள்

3. ஜோ ரூட் - 820 புள்ளிகள்

4. டிராவிஸ் ஹெட் - 811 புள்ளிகள்

5. டெம்பா பவுமா - 775 புள்ளிகள்

Summary

Second place in ICC rankings: Steve Smith moves up after 3 years!

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