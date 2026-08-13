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கிரிக்கெட்

தடுமாறும் ஆஸ்திரேலியா: தாங்கிப் பிடிக்கும் ஸ்டீவ் ஸ்மித்!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் பேட்டிங் குறித்து...

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அரைசதம் அடித்த ஸ்டீவ் ஸ்மித் - AFP

Updated On :13 ஆகஸ்ட் 2026, 10:26 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 44.3 ஓவர்களில் 172 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள வங்கதேசம் அணி 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. முதல் டெஸ்ட் டார்வினில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் தொடக்க வீரர்கள் டிராவிஸ் ஹெட் 22, வெதரால்டு 23 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்கள். அடுத்து வந்த லபுஷேன் 1 ரன்னில் வெளியேற, ஸ்டீவ் ஸ்மித் நிலைத்து நின்று ஆடினார்.

கேமரூன் கிரீன் 13 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க ஸ்மித் - அலெக்ஸ் கேரி கூட்டணி ஓரளவுக்கு ரன்களை சேர்த்தது. தற்போது ஸ்மித் - பாட் கம்மின்ஸ் விளையாடி வந்த நிலையில், கம்மின்ஸும் 9 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். 172 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்துள்ளது.

ஸ்டீவ் ஸ்மித் மட்டுமே அரைசதம் அடித்து அணியை சரிவிலிருந்து மீட்டு தாங்கிப் பிடித்து வருகிறார். 89 பந்துகளில் 58 ரன்களுடன் ஸ்மித் களத்தில் இருக்கிறார்.

Summary

Darwin Test Australia faltering: Steve Smith holds the fort!

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