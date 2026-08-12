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கிரிக்கெட்

வங்கதேச டெஸ்ட்: வலிமை வாய்ந்த பிளேயிங் லெவனை அறிவித்த ஆஸ்திரேலியா!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய பிளேயிங் லெவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

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ஆஸ்திரேலிய அணியினர்.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 12:28 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய பிளேயிங் லெவன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணி, இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்தத் தொடர் நாளை (ஆக. 13) டார்வினில் தொடங்குகிறது.

2017 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் 9 ஆண்டுகள் கழித்து முன்னாள் உலக டெஸ்ட் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி, வங்கதேச மண்ணில் அந்த அணிக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாடவுள்ளதால் இந்தத் தொடருக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

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இந்தத் தொடருக்கான 13 பேர் கொண்ட அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், நாளை டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையில் பலம் வாய்ந்த அணியை ஆஸ்திரேலியா களமிறக்கியுள்ளது.

கம்மின்ஸ், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் நாதன் லயன் ஆகியோர் அணியில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

ஆஸ்திரேலிய அணி: ஜேக் வெதரால்ட், டிராவிஸ் ஹெட், மார்னஸ் லாபுஷேன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், கேமரூன் கிரீன், கிறிஸ் கேரி, வெப்ஸ்டர், ஸ்டார்க், கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), நாதன் லயன், ஹேசில்வுட்.

Summary

Australia have pulled out the big guns for the first Test against Bangladesh in Darwin, with Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood and Nathan Lyon all named in the XI as the hosts begin a packed Test schedule in full strength.

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