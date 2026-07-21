FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
Dinamani
புத்தகப்பை சுமை இனி இல்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்இன்டர்நெட் இல்லாமல் யுபிஐ பணப்பரிமாற்றம்! பின் எண் கூட வேண்டாம்!சிஜேபிக்கு ஆதரவு! பிரதமர் மோடி வீட்டின் முன்பாக ராகுல் காந்தி தர்னா!பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும்! ராகுல் வலியுறுத்தல்நாடாளுமன்றத்தில் தொடரும் அமளி! இரு அவைகளும் நாளை வரை ஒத்திவைப்பு!சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன் முழக்கமிட்ட பாடகர் அறிவு கைது!நீட் விவகாரத்தில் மாணவர்கள் பக்கம் மோடி! மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்!பேரவை கதவு பூட்டப்படுமா? எதிர்க்கட்சிகளும் சைகை காட்டலாமா? ஜேசிடி பிரபாகர் பதில்
/
கிரிக்கெட்

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி குறித்து...

News image

ஆஸ்திரேலிய அணி. - படம்: கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா

Updated On :21 ஜூலை 2026, 3:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு கம்மின்ஸ் தலைமையிலான 13 பேர் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. குறிப்பாக வங்கதேசத்துக்கு எதிராக ஆஸி. 2017ல் கடைசியாக விளையாடியிருந்தது. அந்தத் தொடர் 1-1 என சமனில் முடிந்தது.

வங்கதேசம் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் கடைசியாக 2003ல் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆஸ்திரேலிய அணி: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசல்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லீஷ், மார்னஸ் லபுஷேன், நாதன் லயன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்டு, பியூ வெப்ஸ்டர்.

ஆஷஸ் தொடரில் சிறப்பாக செயலாற்றிய மைக்கெல் நெசருக்கு இந்தத் தொடரில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

முதல் டெஸ்ட்: ஆகஸ்ட் 13- 17, மராரா திடல் நடைபெற இருக்கிறது. இரண்டாவது டெஸ்ட் ஆக.22-26, கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஏரியானா திடலில்.

Summary

Test against Bangladesh: Australian squad announced!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முஸரபானி, ந்கரவா அசத்தல்! டி20 தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கிய ஜிம்பாப்வே!

முஸரபானி, ந்கரவா அசத்தல்! டி20 தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கிய ஜிம்பாப்வே!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான ஜிம்பாப்வே அணி அறிவிப்பு!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை முழுமையாக வென்றது ஆஸ்திரேலியா!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை முழுமையாக வென்றது ஆஸ்திரேலியா!

பூஜ்ய ரன்னுக்கே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்த ஆஸ்திரேலியா..! மிரட்டும் வங்கதேசம்!

பூஜ்ய ரன்னுக்கே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்த ஆஸ்திரேலியா..! மிரட்டும் வங்கதேசம்!

விடியோக்கள்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. திடீர் கைது! 3 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !