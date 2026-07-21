வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட்: ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிப்பு!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கு கம்மின்ஸ் தலைமையிலான 13 பேர் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீண்ட நாள்களுக்குப் பிறகு ஆஸ்திரேலியா டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட இருக்கிறது. குறிப்பாக வங்கதேசத்துக்கு எதிராக ஆஸி. 2017ல் கடைசியாக விளையாடியிருந்தது. அந்தத் தொடர் 1-1 என சமனில் முடிந்தது.
வங்கதேசம் அணி ஆஸ்திரேலியாவில் கடைசியாக 2003ல் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆஸ்திரேலிய அணி: பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), ஸ்காட் போலண்ட், அலெக்ஸ் கேரி, கேமரூன் கிரீன், ஜோஷ் ஹேசல்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லீஷ், மார்னஸ் லபுஷேன், நாதன் லயன், ஸ்டீவ் ஸ்மித், மிட்செல் ஸ்டார்க், ஜேக் வெதரால்டு, பியூ வெப்ஸ்டர்.
ஆஷஸ் தொடரில் சிறப்பாக செயலாற்றிய மைக்கெல் நெசருக்கு இந்தத் தொடரில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
முதல் டெஸ்ட்: ஆகஸ்ட் 13- 17, மராரா திடல் நடைபெற இருக்கிறது. இரண்டாவது டெஸ்ட் ஆக.22-26, கிரேட் பேரியர் ரீஃப் ஏரியானா திடலில்.
The big names are back the Top End Tests in Darwin and Mackay ð¥ #AUSvBAN— cricket.com.au (@cricketcomau) July 21, 2026
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Summary
Test against Bangladesh: Australian squad announced!
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