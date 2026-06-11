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கிரிக்கெட்

பூஜ்ய ரன்னுக்கே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்த ஆஸ்திரேலியா..! மிரட்டும் வங்கதேசம்!

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் தடுமாறும் ஆஸ்திரேலிய அணி குறித்து...

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விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் வங்கதேச வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :11 ஜூன் 2026, 1:36 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வங்கதேசத்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி ஆஸ்திரேலிய அணி ஒரு ரன் கூட எடுக்காமலே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து அதன் ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

வங்கதேசத்துக்குச் சுற்றுப்பயணம் செய்துள்ள ஆஸ்திரேலியா தனது இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

ரன்கள் எடுக்காமலே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்த ஆஸ்திரேலிய அணியை அதன் கேப்டன் ஜோஷ் இங்லீஷ் மட்டுமே காப்பாற்றி வருகிறார்.

மேத்யூ ஷார்ட், கூப்பர் கானலி, மாட் ரென்ஷா ஆகியோர் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்தார்கள். வங்கதேச அணி சார்பில் முஷ்தஃபிகுர் ரஹ்மான் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தி வருகிறார்.

தற்போது, ஆஸ்திரேலிய அணி 35 ஓவர்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 166 ரன்களுக்கு தடுமாறி வருகிறது.

Summary

Australia loses 3 wickets for a duck...! Bangladesh looks menacing!

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