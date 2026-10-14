மிதுனம் - இன்றைய ராசி பலன் (15.10.2026)
மிதுனம் - இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும்?
இன்று எதிலும் தேவையற்ற வீண் கவலை உண்டாகும். பயணங்கள் செல்ல நேரிடலாம். கடன் விஷயங்களில் கவனம் தேவை. குறிக்கோளற்ற வீண் அலைச்சல் உண்டாகலாம். உடல்சோர்வு உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள், வெள்ளை
அதிர்ஷ்ட எண்: 4, 5
Summary
மிதுனம் இன்றைய ராசி லன் (15.10.2026) | Mithunam Rasipalan Today | Gemini Horoscope Today in Tamil
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