சத்தியவான் - சாவித்திரி டீசர்!
கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாக நடித்த சத்தியவான் - சாவித்திரி படத்தின் டீசர் வெளியானது.
சத்தியவான் - சாவித்திரி
கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாக நடித்த சத்தியவான் - சாவித்திரி படத்தின் டீசர் வெளியானது.
அறிமுக இயக்குநர் பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில் சத்தியவான் - சாவித்திரி திரைப்படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நாயகியாகவும் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் வழக்குரைஞராக மிஷ்கினும் நடித்துள்ளனர்.
நீண்ட நாள்களாக வெளியீட்டிற்குக் காத்திருந்த நிலையில், படத்தின் டீசர் படக்குழுவினர் வெளியானது.
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